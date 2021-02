mardi 16 février 2021 • 63 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dernier à entrer en piste, le groupe C de la CAN des moins de 20 ans propose deux matchs à suivre ce mardi. Les deux favoris de cette poule, le Maroc et le Ghana, débutent face à un adversaire supposément inférieur sur le papier, respectivement la Gambie et la Tanzanie.

Après avoir remporté le tournoi qualificatif en Zone Afrique du Nord, les Marocains arriveront en confiance, eux qui n’avaient plus participé à la compétition depuis l’édition 2005. Pour l’occasion, le sélectionneur Zakaria Aboub peut s’appuyer sur un effectif impressionnant sur le papier avec notamment le milieu de terrain Oussama Targhalline, récemment retenu pour la première fois avec l’équipe première de l’Olympique de Marseille, mais aussi l’attaquant Nabil Touaizi (Espanyol Barcelone, ex-Manchester City) et l’ailier des U19 du FC Barcelone, Zacarias Ghailán. La prudence sera tout de même de mise car, en face, la Gambie monte en puissance et s’est qualifiée en éliminant la Guinée et le Sénégal, finaliste des trois précédentes éditions !

Un peu plus tôt, le Ghana tentera également de tenir son rang face à la Tanzanie. Titrés à 3 reprises dans la compétition et champions du monde de la catégorie en 2009, les Black Satellites avaient déçu en se faisant éliminer dès la phase de groupes de la précédente édition. Méfiance donc face à une Tanzanie qui monte en puissance et qui pourra s’appuyer sur l’attaquant Kelvin John. Surnommé le «Mbappé tanzanien», ce jeune talent de 17 ans s’est révélé à l’occasion de la CAN U17 en 2019 avant d’être présélectionné pour la CAN seniors en 2019 (sans toutefois être retenu dans la liste finale). Il sera l’un des joueurs à suivre dans ce tournoi.

Le programme de mardi (horaires en temps universel)

16h, Ghana-Tanzanie, au Stade de Nouadhibou

19h, Gambie-Maroc, au Stade de Nouadhibou

