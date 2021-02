CAN U20 : Maroc, Gambie et Ghana en quarts, la Mauritanie victime collatérale

lundi 22 février 2021

iGFM (Dakar) Après le Cameroun, l’Ouganda, le Burkina Faso, la Centrafrique et la Tunisie, ce sont le Maroc, la Gambie et le Ghana qui se sont emparés des trois derniers billets pour les quarts de finale de la CAN des moins de 20 ans à l’issue d’un dénouement fou dans le groupe C ce lundi.

Opposé à la Tanzanie (3-0), le Maroc a plié l’affaire en 13 minutes et validé sa qualification ainsi que la première place de la poule grâce à des buts d’El Mehdi El Moubarik (4e sp), Mohammed Amine Essahel (8e) et Ayoub Mouloua (13e). En revanche, l’autre match du groupe a réservé une énorme surprise puisque la Gambie a renversé le Ghana (2-1) pour terminer 2e du groupe devant sa victime du jour ! Abdul Fatawu Issahaku avait pourtant ouvert le score pour les Black Satellites (9e), mais Kajally Drammeh a rapidement égalisé (16e), puis Lamarana Jallow a mis les Scorpions U20 en tête (33e). Même réduits à dix en fin de partie, les Gambiens ont tenu leur exploit !

Avec 4 points au compteur, le Ghana se qualifie tout de même avec la Tunisie (groupe B) parmi les meilleurs 3es, condamnant la Mauritanie, pays-hôte et 3e du groupe A avec trois points, pour qui l’aventure s’arrête ici.

Le classement final du groupe C : 1. Maroc 7 points, 2. Gambie 4 pts, 3. Ghana 4 pts, 4. Tanzanie 1 pt

