lundi 6 mars 2023 • 56 lectures • 0 commentaires

Sport 7 mins Taille

iGFM (Dakar) Les demi-finales de la CAN U20 sont au programme ce lundi avec Sénégal-Tunisie et Nigeria-Gambie.

Eliminées en demi-finales de la précédente édition, la Tunisie et la Gambie ont l’occasion de se rattraper en parvenant cette fois à atteindre la dernière marche.



Pour les Tunisiens, il faudra faire face à un Sénégal impressionnant depuis le début du tournoi, qui a remporté tous ses matchs et n’a pas encaissé le moindre but. Le succès face au Bénin en quarts de finale (1-0) s’est toutefois révélé assez poussif, notamment par manque de réalisme, et la Tunisie, qui monte en puissance, a le droit de rêver. Les Aigles de Carthage U20 ont le moral gonflé à bloc après leur qualification folle au tour précédent. Après avoir arraché l’égalisation à la 119e minute, les poulains d’Adel Sellimi ont en effet éliminé le Congo aux tirs au but (3-3, 5-4 tab).



Dans l’autre demi, la Gambie, 3e de la précédente édition, signe elle aussi un sans-faute avec 4 victoires en 4 matchs, aucun but encaissé et un impressionnant carton 5-0 en quarts face au Soudan du Sud. Méfiance cependant puisque les Scorpions trouveront face à eux un gros morceau du calibre du Nigeria, vainqueur de l’épreuve à 7 reprises et qui a sorti l’Ouganda, vice-champion en titre, en quarts (1-0).



Le programme des demi-finales de lundi à la CAN U20



14h Sénégal-Tunisie

17h Gambie-Nigeria

PUBLICITÉ