vendredi 26 février 2021

iGFM (Dakar) La Tunisie et la Gambie ont rejoint l'Ouganda et le Ghana en demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans, après leurs succès respectifs contre le Maroc et la Centrafrique, ce vendredi, en Mauritanie.

Comme les deux matchs de la veille, le troisième quart de finale de la CAN des moins de 20 ans entre le Maroc et la Tunisie s’est joué aux tirs au but ce vendredi à Nouadhibou en Mauritanie, et, comme les deux précédents, il a débouché sur une surprise et tourné en faveur de l’équipe qui a le plus subi, à savoir la Tunisie, qualifiée au terme d’un match ennuyeux (0-0, 4-1 tab).

Tunisie-Ouganda

Dans cette partie fermée, les Marocains, qui avaient terminé en tête de leur groupe, se sont procurés les meilleures occasions face à des Tunisiens qualifiés seulement parmi les meilleurs 3es et qui ont tremblé à deux reprises en première période sur des approximations du gardien rennais Damergy. Mais Mouloua n’a pas exploité la sortie ratée du portier sur la première occasion, manquant le cadre, tandis que le gardien s’y est pris en deux temps pour éviter la bourde sur la deuxième tentative de l’attaquant marocain. Ensuite, plus grand-chose à signaler jusqu’à la fin de la prolongation lorsque les Lionceaux de l’Atlas ont à nouveau frôlé le but sur un coup franc de Lahtimi qui passait devant le but sans être coupé par personne.

Mais les jeunes pousses de Zakaria Aboub ont ensuite eu le pied qui tremble durant les tirs au but avec El Moubarik qui a été mis en échec par le gardien Ahmed Laabidi, entré à la place du fébrile Damergy, tandis que Zemraoui expédiait son missile à côté. Une grosse déception pour les Marocains, mais ce sont bien les Tunisiens, auteurs d’un sans-faute durant les tirs au but, qui affronteront l’Ouganda lundi pour une place en finale.

Gambie-Ghana

Très vite en tête après l’ouverture du score signée Wally Fofana suite à un centre en retrait de Drammeh (5e), les Scorpions U20 n’ont cessé de partir à l’assaut du but centrafricain et ils ont logiquement fini par faire le break en frappant à nouveau en début de seconde période par Momodou Bojang sur un nouveau service de Drammeh (49e). En face, les Fauves U20 n’ont pas démérité et ils sont parvenus à se procurer plusieurs situations, à l’image de cette tête de Kpeko non cadrée à bout portant en première période puis de cette énorme double occasion pour Ngoma et Djimet, tous deux mis en échec par le gardien Saidy à 2-0.

En fin de partie, les Centrafricains ont fini par s’exposer aux contres adverses et Alieu Barry, à la retombée d’un coup franc insuffisamment repoussé par Takolingba, a achevé le festival dans le temps additionnel (90e+2). Troisième en 2007, la Gambie affrontera le Ghana lundi en demi-finales avec l’objectif d’améliorer sa performance record dans la compétition. De son côté, la Centrafrique voit son rêve violemment brisé, elle qui participait à la première phase finale de son histoire.

Avec Afrikfoot