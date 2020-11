vendredi 20 novembre 2020 • 69 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Antonio Souaré, le président de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (Ufoa) veut faire du tournoi des U20 qui démarre, ce vendredi, au Sénégal, ‘’une réussite à tous les niveaux."

‘’Nous avons eu à tenir deux tournois majeurs des U20 à Conakry en novembre dernier, et le tournoi des dames en février, en Sierra Leone. Ces deux compétitions ont été des succès à tous les niveaux’’, a déclaré Antonio Souaré, dans un entretien accordé à l'APS.

Il estime par ailleurs que le tournoi, qui va démarrer ce vendredi doit également connaître le même succès. Antonio Souaré dit vouloir écrire à la Caf pour qu’elle autorise l’organisation du tournoi devant un public réduit en raison de la pandémie de Covid-19.

"Les mesures seront respectées"

Le président de l’Ufoa estime que les autorités sanitaires sénégalaises et de la sous-région ont réussi à bien juguler la pandémie de Covid-19. Il dit espérer recevoir des avis favorables des autorités sénégalaises et de la Caf. "Toutes les mesures seront respectées et nous serons intransigeants à ce sujet", a-t-il promis, disant s’attendre à des matchs intéressants sur le terrain.

En match d'ouverture, le Sénégal défie la Sierra Leone, ce vendredi, à 17h00, au stade Lat Dior de Thiès.