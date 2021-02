mercredi 17 février 2021 • 73 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 2e journée de la phase de groupes de la CAN des moins de 20 ans débute ce mercredi dans le groupe A.

Tous deux vainqueurs de leur premier match, le Cameroun et l’Ouganda s’affrontent dans le match au sommet de cette poule. Le vainqueur aura l’honneur de s’emparer du premier billet pour les quarts de finale, tandis qu’un match nul qualifierait quasiment les deux équipes (les deux meilleurs 3es des trois groupes se qualifient pour les quarts).

Après s’en être remis à une erreur adverse pour s’imposer dans les derniers instants lors du match d’ouverture contre la Mauritanie (1-0), le Cameroun tentera de progresser dans le jeu contre un Ouganda très convaincant en seconde période contre le Mozambique (2-0) après avoir été inhibé pendant les 45 premières minutes. «Nous voulons faire de notre mieux contre l’Ouganda et améliorer la qualité de notre jeu», a ainsi prévenu le sélectionneur camerounais Christophe Ousmanou.

La Mauritanie sous pression ?

Un peu plus tard, la tension se fera déjà ressentir lors de Mozambique-Mauritanie. Les deux sélections se sont en effet inclinées lors du premier match et le perdant de ce match sera quasiment éliminé. Pour éviter ce scénario, l’hôte mauritanien, plutôt séduisant dans le jeu, devra régler ses problèmes d’efficacité face au but. «Je suis convaincu que nous pouvons gagner et qu’il n’y a pas de pression. La bonne chose à propos de la Mauritanie est que nous voulons toujours gagner mais nous n’avons jamais mis de pression sur l’équipe», a assuré le sélectionneur mauritanien Mauril Njoya.

Le classement : Ouganda 3 points (+2), Cameroun 3 pts (+1), Mauritanie 0 pt (-1), Mozambique 0 pt (-2).

Le programme de mercredi (horaires en temps universel)

16h, Cameroun-Ouganda, au Stade Olympique de Nouakchott

19h, Mozambique-Mauritanie, au Stade Olympique de Nouakchott

