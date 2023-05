vendredi 5 mai 2023 • 312 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce vendredi, la Confédération africaine de football (CAF) va effectuer le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans (CAN U23).

La procédure du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U23 TotalEnergies Maroc 2023 a été confirmée.



Le tirage au sort aura lieu à 16h00 GMT au Centre Technique Mohamed VI de Rabat, au Maroc. La compétition se déroulera au Maroc du 24 juin au 8 juillet 2023.



EQUIPES QUALIFIEES : 8 équipes sont qualifiées pour le tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations U23 TotalEnergies, Maroc 2023 : Maroc (hôte) - Égypte - Niger - Guinée - Congo - Ghana - Mali - Gabon



CLASSEMENT : Le Maroc, pays hôte, sera en position A1 et l'Egypte, tenante du titre, sera en position B1 Le Ghana et le Mali, qualifiés pour la dernière édition, seront au niveau 2.



Les autres équipes seront au niveau 3.



PROCÉDURE :



Le pot 1 comprendra les 2 équipes du niveau 2 : le Ghana et le Mali.



- La première équipe tirée au sort ira en position A2.



- La 2ème équipe tirée au sort ira en position B2.



Le pot 2 regroupera les 4 équipes de niveau 3 : Niger - Guinée - Congo & Gabon.



- La 1ère équipe tirée au sort ira en position A3.



- La 2ème équipe tirée au sort ira en position B3.



- La 3ème équipe tirée au sort ira en position A4.



- La 4ème équipe tirée au sort ira en position B4.