iGFM (Dakar) La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé, ce jeudi, que le tirage au sort du tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations U23 TotalEnergies, Maroc 2023, aura lieu demain vendredi 05 mai 2023 à 17h00 GMT.

Le Centre technique Mohammed VI à Rabat, au Maroc ; une des installations sportives les plus emblématiques du football africain, accueillera l’évènement.



Le tirage au sort sera retransmis en direct sur les plateformes officielles de la CAF CAFONLINE.COM et CAFTV (YouTube) ainsi que sur celles de plusieurs partenaires TV.



Huit équipes participeront au tournoi prévu du 24 juin au 08 juillet 2023 au Maroc.



La Coupe d'Afrique des Nations U23 TotalEnergies Maroc 2023, qui servira de qualification pour les Jeux Olympiques d'été - Paris 2024, réunira le Maroc, l'Égypte, le Niger, la Guinée, le Congo, le Ghana, le Mali et le Gabon.



Ce qu’il faut savoir sur les équipes participantes



Maroc



-Le Maroc est le pays hôte pour la deuxième fois. Il a été vice-champion face au Gabon la dernière fois qu'il a été le pays hôte en 2011.



-Le Maroc a remporté ses deux premiers matches lors de l'édition 2011 en battant le Nigeria et l'Algérie 1-0. Malgré une défaite contre le Sénégal lors de son dernier match de groupe, il s'est qualifié pour le dernier carré en battant l'Égypte, mais s'est incliné en finale contre le Gabon.



Égypte



-L'Égypte, qui participe à sa quatrième phase finale, s'est qualifiée pour toutes les éditions depuis 2011.



-Championne en titre, elle a remporté l'édition 2019 à domicile avec cinq victoires en jeu ouvert, battant la Côte d'Ivoire 2-1 en finale.



-Les Pharaons ont la particularité d'être la seule nation à s'être qualifiée pour toutes les éditions du tournoi.



-Troisième place lors de la dernière édition organisée par le Maroc en 2011.



Gabon



-Vainqueur de l'édition 2011.



-Les Panthères participent au tournoi pour la deuxième fois après avoir manqué les éditions 2015 et 2019.



-Les premiers vainqueurs du tournoi ont battu le Maroc hôte 3-1 en finale en 2011.



Ghana



-Fait sa deuxième apparition dans le tournoi après 2019.



-A terminé quatrième lors de sa seule participation au tournoi en 2019.



-A perdu ses deux matchs à élimination directe en 2019 aux tirs au but contre la Côte d'Ivoire en demi-finale et contre l'Afrique du Sud lors du match pour la troisième place.



Mali



-En passe de disputer sa troisième phase finale.



-Éliminé en phase de groupes lors de ses deux dernières participations au tournoi en 2015 et 2019.



-Après avoir quitté Égypte 2019 sans victoire, les Maliens tenteront de faire mieux cette fois-ci et d'atteindre le stade des huitièmes de finale pour la première fois.



Congo



-Fait ses débuts dans le tournoi.



-Il a battu l'Afrique du Sud lors du dernier tour de qualification, se qualifiant grâce à des buts marqués à l'extérieur après avoir fait match nul 1-1 à l'aller et 0-0 au retour.



-C'est la troisième équipe de la région UNIFFAC à atteindre la phase finale, avec le Cameroun et le Gabon.



Guinée



-Fait ses débuts dans le tournoi.



-Elle a surpris le Nigeria lors des éliminatoires en obtenant un match nul 0-0 à Abuja lors du match aller du troisième tour, puis en s'imposant 2-0 lors du match retour disputé à Rabat.



-Le Niger et le Nigeria sont les 6e et 7e équipes de la zone WAFU à se qualifier pour le tournoi.



Niger



-Fait ses débuts dans le tournoi.



-Il a battu la Guinée Bissau au premier tour de qualification et a surpris la Côte d'Ivoire au deuxième tour avec un match nul 1-1 à l'extérieur après un match nul 0-0 à domicile, ce qui lui a permis de se qualifier pour le troisième tour contre le Soudan qu'il a battu 2-1 sur l'ensemble des deux matches.