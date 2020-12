vendredi 11 décembre 2020 • 163 lectures • 0 commentaires

People 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Canabasse, de son vrai nom Abdou Basse Dia, revient, dans une interview avec Rewmi Quotidien, sur son nouvel album «4 The Buzz 4», des critiques qui ont escorté sa sortie et ce qui a bloqué sa carrière...

"J’avoue que le fait d’avoir ouvert la porte à d’autres artistes a un peu bloqué ma carrière personnelle. Le temps que je mettais à mûrir mes projets s’est trouvé divisé par le nombre d’artistes qui étaient au studio. Cette double casquette a effectivement un revers : depuis 2016, je n’ai pas sorti d’album solo. Mais, Buzzlabb est aussi important pour moi, cela permet de renouveler la scène du hip-hop sénégalais. Dans ce pays, peu d’artistes de l’ancienne génération ont ce reflexe-là : pousser les jeunes à bénéficier de leurs propres expériences".

Et d'ajouter : "Aujourd’hui, je réfléchis pour trouver un équilibre, car je ne compte pas arrêter ma carrière solo. J’ai un public qui m’attend.

Cet album n’est pas agressif. Tout le monde est libre de critiquer. Le public est assez mature et ouvert pour juger ce qu’on lui donne. Ceux qui critiquent ne se sont basés que sur ce dernier album, mais ce qu’on a fait est en phase avec notre public. Le problème de cet album, d’après les critiques, c’est qu’il n’y a pas trop cette identité hip-hop qui veut des morceaux où l’on clashe. Cet album n’est pas agressif. Et justement, c’est cela qu’on voulait ; apporter du son mature sur la forme et sur le fond. On a traité des sujets sociaux sur un fond musical vraiment accessible au grand public. Aujourd’hui, un jeune qui écoute cet album, peut aussi le faire écouter à ses parents".