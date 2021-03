samedi 6 mars 2021 • 255 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Canabasse fait partie des artistes qui ont dénoncé les affrontements dans les rues. Sur sa page Facebook, le rappeur a fait un post engagé qui ne profite pas à l’Etat du Sénégal.

La sécurité du peuple et la sauvegarde des libertés individuelles devraient occuper le sommet de la pyramide des priorités de toute République.

De même qu’il lui a fallu prendre des mesures inédites au début de la pandémie pour le bien de la nation, il aurait fallu que l’exécutif, de concert avec les autres pouvoirs, fasse une analyse responsable de la situation et pose des actions en conséquence.

Nous sommes en 2021.

Mon Sénégal est informé.

Mon Sénégal est éveillé.

Mon Sénégal ne peut subir ni la censure ni le filtrage et encore moins le blocage à l’accès à l’information.

Mon Sénégal a des yeux, des oreilles, une pensée, une voix, et une solution à travers chaque jeune.

Mon Sénégal sait distinguer la justice de la politique.

Mon Sénégal sait se faire distinguer contre l’injustice de la politique.

Vous semblez être les seuls à encore douter des capacités et de la résilience de la jeunesse de ce pays.

Ne nous sous-estimez pas.

Des jeunes tombent dans les rues au nom de la répression, des établissements pillés, des infrastructures détruites et pourtant vous vous efforcez de nous faire croire que la situation est sous contrôle. Vous citez des articles et des décrets pour légitimer vos actes et omettez le texte suprême, la constitution, qui vous place comme garants de la liberté et de la sécurité de tous les citoyens.

Le seul et l’unique acte pouvant restaurer le calme est supérieur à vos 1000 tentatives de museler et de contenir un peuple manifestement à bout.

Justice et transparence sur l’affaire Sonko.

Abdou Basse DIA, citoyen, père et artiste sénégalais.