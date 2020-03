Canada : la femme du Premier ministre Justin Trudeau positive au coronavirus

iGFM – (Dakar) – Sophie Grégoire Trudeau, la femme du Premier ministre canadien, a été testée positive au coronavirus et restera donc en quarantaine «pour une durée indéterminée», a indiqué jeudi soir dans un communiqué le cabinet de Justin Trudeau. «Le Premier ministre est en bonne santé et ne présente aucun symptôme. Toutefois, par mesure de précaution et selon l’avis des médecins, il sera en isolation pour une durée prévue de 14 jours», a ajouté cette même source, précisant que son épouse se sentait «bien» et que ses symptômes demeuraient «modérés».

IGFM