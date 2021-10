samedi 16 octobre 2021 • 203 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’amicale des handicapés de Dakar Dem Dik a déroulé, ce samedi, une marche de sensibilisation sur le cancer du col de l’Utérus et le cancer du Sein. Elles ont incité plusieurs de leurs congénères à aller se faire dépister pour échapper à ces maladies qui font des ravages

«On a voulu faire cette marche pour sensibiliser nos pairs handicapés, les femmes surtout, pour qu’elles aillent se faire dépister», a déclaré Aminatou Diallo, Présidente de coordonnatrice du mouvement «Handi-Valeurs.»



Elle explique que ces deux maladies, détectées tôt, peuvent être aisément prises en charge. «Mais une fois qu’elles atteingnent un certain niveau, elles peuvent causer des dégâts. Et ce sera un peu difficile pour une femme déjà handicapée de supporter cette maladie», souligne-t-elle.



Et c’est pourquoi, ce samedi, dans la matinée, elles sont allées sur le terrain sensibiliser leurs pairs pour qu’elles aillent se faire dépister. Elles remercient le directeur général de Dakar Dem Dik, Omar Bounkhatab Sylla, par ailleurs Président du mouvement "Valeurs", pour son soutien et la mise à disposition de la logistique pour mener à bien leur activité de ce jour.



Abdou Salam Tandian, représentant Omar Bounkhatab Sylla, a souligné que «le Cancer du Col de l’Utérus et du sein font énormément de dégâts et un dépistage précoce permet de sauver beaucoup de vies et c’est la raison pour laquelle le président Omar Bounkhatab Sylla le met au cœur de ses préoccupations quotidiennes.»