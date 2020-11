jeudi 26 novembre 2020 • 162 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Me Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF, a été reçu, ce jeudi, à Dakar, par le président du Cnoss, Mamadou Diagna Ndiaye.

Me Augustin Senghor poursuit sa tournée. 48 heures après avoir été reçu par le président de la République Macky Sall, il est allé rendre visite à Mamadou Diagna Ndiaye le patron du CNOSS (Comité National Olympique et Sportif Sénégalais). C'est dans le cadre de sa candidature à l'élection de la présidence de la Confédération Africaine de football (CAF). Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) veut le soutien des plus autorités sénégalaises notamment celles du sport. En ayant l'onction du chef de l'Etat, Augustin Senghor aura certainement celle de Diagna Ndiaye pour faire face aux autres candidats : l’ivoirien Jacques Anouma, le sud-africain Patrice Motsepe et le mauritanien Ahmed Yahya.

Le président sortant, Ahmad Ahmad ne devrait se représenter en raison de sa suspension pour cinq ans par la FIFA.

L'élection de la CAF aura lieu le 12 mars 2021, à Rabat (Maroc).