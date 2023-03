mercredi 1 mars 2023 • 100 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président du RPD/Defko Doudou Sidibé a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 le 25 Février 2023 à Dakar. IGFM a cherché à connaître le parcours du patron du RPD/Defko. Biographie.

Titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion (2022) à l’université Paris-EST et d’un Doctorat en Sciences Politiques/Relations internationales (2009) à l'Université Jean Moulin-Lyon 3 mention très honorable avec les félicitations du jury, il enseigne la négociation et la médiation diplomatiques, la géopolitique, la résolution des conflits internes politiques, la communication politique, la diplomatie économique, la stratégie d’entreprise.

Il a enseigné et enseigne encore dans plusieurs autres établissements d’enseignement supérieur et institutions publiques comme l'ENA de France, l’ENA de Rabat (Maroc), Ecole de Guerre de Paris, ESSEC Business School, Université de Nanterre, Schiller International University-Paris Campus, l’Institut des Hautes Etudes pour l’Education et la Formation (IH2EF), l’Institut de Formation Parlementaire de l’Assemblée Nationale du Cameroun.

Il a été chercheur invité à IAS (Institute of African Studies)-SIPA Columbia University New York (2015), à SAIS Johns Hopkins University/Washington (2015), à CPASS Georgetown University/ Washington (2006). Il a été de 2008 à 2019, le coordonnateur scientifique de la Biennale internationale de la négociation. Il a été coordinateur du département Commerce et négociation à Novancia de 2016 à 2019.

Il a formé, en Casamance, plus de 100 jeunes leaders et anciens combattants du MFDC (Casamance) en techniques de négociation et de médiation pour la paix dans cette région. Il est membre associé d’ESSEC IRENE et de plusieurs associations scientifiques comme ASFP (Association Française de Science Politique), IACM (International Association for Conflict Management), ICAM (International Conference for Advanced Management Vice-président depuis 2015), PIN (Processes in International Negotiation), WIN Group (Washington in International Negotiation Group). Il est auteur de plusieurs publications scientifiques et de deux ouvrages : - (Démocratie et alternance politique au Sénégal (2006) Stratégies de résolution des conflits en Afrique : le cas de la République Démocratique du Congo (2011).

Il intervient régulièrement dans plusieurs médias comme France 24, RFI, Deutsche Welle, CGTN, Africa 24, Africa n°1, Media1, Radio Vatican, Walfadjri, L’Observateur, etc… Doudou Sidibé a travaillé brièvement en 1998 en tant que journaliste aux défunts quotidiens d’informations générales Le Matin et L’info 7 avant de continuer ses études en France.

Pour son expérience associative, Doudou Sidibé a milité dans le mouvement élève et étudiant. Pendant toute sa scolarité, il a été régulièrement élu responsable ou délégué de classe. Au lycée Malick Sy de Thiès, il fut président de la commission d’organisation au foyer des élèves pendant l’année 1989-1990. Après l’obtention de son bac en 1993, il débarqua à l’université de Dakar. De 1994 à 1997, il fut élu à l’assemblée de faculté, au département d’anglais et au conseil d’administration du COUD (Centre des œuvres universitaires de Dakar.

Il a fondé en 2008, l’association DSD (Diaspora sénégalaise pour le Développement) qui agit dans le domaine de l’entreprenariat et de l’éducation prioritairement.

Pour son expérience politique, Doudou Sidibé a milité chez les étudiants du PDS en France en 1998 avant d’être membre fondateur de l’UJTL. Il a été le premier porte-parole des cadres du PDS en France en 2005 avant d’en devenir le Président en 2011. En 2017, il a fondé le parti RPD/Defko, Rassemblement Populaire pour le Développement/Defko.