jeudi 12 mai 2022

iGFM (Dakar) Candidat aux prochaines élections législatives françaises, Mehdi REDDAD a affiché ses ambitions.

« Je veux relancer la relation franco-africaine et renouveler la représentation de ses concitoyens établis en Afrique », a dit l'homme né en 1981 au Maroc, qui a choisi de lancer sa campagne pour la 9ème circonscription des Français de l’Étranger.



Issu de la société civile, d’une mère française et d’un père marocain, Mehdi qui se préoccupe des Français et Françaises qui habitent au Sénégal, veut garantir l'excellence de l'éducation française à l'étranger. Ce, en s'appuyant que sur des professeurs locaux sénégalais qu'il juge de "très grande qualité".



"Les Français de l’extérieur n’ont personne avec qui échanger. Ils ont besoin d’être pris en compte et aujourd’hui ce qui m’importe c’est d’aller à leur rencontre, parler de leurs problématiques et de leurs besoins pour rendre leur vie meilleure », a précisé celui qui veut regagner l’assemblée française pour gérer le mal de ses concitoyens résidant en dehors de la France. Cela passe par Casablanca (Maroc) et Paris en passant par Dakar. "Je veux favoriser l’accès des visas aux étudiants sénégalais mais aussi à ces familles de Français binationaux."



Mehdi a également une pensée pour la santé qui connait d'énormes difficultés. "Je veux garantir la carte vitale", a indiqué le candidat qui revendique fièrement sa double culture millénaire, marocaine et française.



Pour rappel, Mehdi Reddad est candidat d'HORIZONS dont le Président n'est autre que Edouard Phillipe, ex premier ministre de Emmanuel MACRON.

