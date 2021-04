vendredi 16 avril 2021 • 310 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Mady Touré, le président de Génération Foot, vise le fauteuil de la présidence de la Fédération sénégalaise de football occupé par Me Augustin Senghor depuis 2009. Talla Fall, son Directeur de la communication a indiqué que le candidat a des priorités.

"Il ne faut pas ignorer une chose. Aujourd'hui, la candidature de Mady a été portée par l'ensemble du département de Rufisque et l'ensemble des présidents de clubs du Sénégal. Ils lui ont demandé de venir apporter un plus pour le football sénégalais," a dit Talla Fall.



"Le toilettage des textes"



C'est ce qui nous préoccupe et non un problème de personne. C'est d'être à 100% pour le football sénégalais parce qu'on a suffisamment entendu de cumul de postes. Le football sénégalais a besoin de sang neuf et de renouveau. C'est ça la candidature de Mady. Un projet et un programme. Il y a des priorités comme le toilettage des textes. Le temps passe et les choses doivent changer. C'est ça qui motive Mady Touré."



"Un programme pour le football sénégalais"



"Mady reste un candidat il l'avait annoncé. Il a déjà commencé à appeler tous les présidents de clubs après l'avoir annoncé au mois de janvier. Il a envoyé à tous les présidents de clubs y compris à Augustin Senghor les sept points de son programme. Donc, pour nous, il n'y a rien qui change qu'Augustin soit là ou pas. On est candidat. On a écrit récemment à la Fédération pour leur demander de mettre en place un comité électoral. la Fédération nous a répondu par le biais du Secrétaire général que l'AG ordinaire sera organisée sous peu. A partir de ce moment, on aimerait plus avoir un calendrier électoral que de se focaliser sur deux personnes. C'est l'élection qui nous importe. C'est le programme que Mady porte aujourd'hui pour le football sénégalais qui nous importe, tout le reste ce sont de belles paroles. L'essentiel pour nous c'est d'avoir un programme pour le football sénégalais. C'est l'objectif majeur. On est là pour l'intérêt du football sénégalais."



A préciser que Mady Touré a annoncé sa candidature depuis janvier 2021. Quant à Me Senghor qui viserait un quatrième mandat, il n'a pas encore officialisé sa candidature à l'électon prévue en août 2021.