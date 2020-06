Candidature à la présidence de la FSF : Me Augustin Senghor laisse planer le doute

iGFM-(Dakar) Son mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF) expire en août 2021. Plus d’un an avant la fin de sa mission, Me Augustin Senghor laisse planer le doute quand à une nouvelle candidature.

« J’ai été élu pour un mandat de quatre ans et il reste à peu près 15 mois, durant lesquels je suis tourné vers mon travail, ma mission et engagements que j’avais souscrit en 2017. Je pense que beaucoup ont été faits, mais il en reste encore. Il y a de grands chantiers et notre objectif ce n’est pas de savoir si on reste ou part. Ce qui nous intéresse c’est de laisser un legs aux générations futures et futurs dirigeants des acquis qui leur permettront de maintenir les progrès en cours. Les générations futures diront que l’actuelle équipe dirigeante a laissé sur place une bonne organisation, des infrastructures des équipes compétitives pour pouvoir rester le plus longtemps possible au sommet du football africain, glaner des trophées pour rattraper le temps perdu depuis les indépendances », a-t-il indiqué, samedi, dans la plateforme de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) sur le réseau social, WhatsApp, où il a été invité.

« Ma candidature, ce n’est pas ce qui compte »

« Ma candidature, ce n’est pas ce qui compte. Je suis focus sur ma mission et mon travail. J’ai toujours eu à bénéficier de la confiance des acteurs du football et des autorités du pays, sinon je n’aurais pu rien faire. Tout ce qui a été fait, ce n’est pas ma personne qui a compté, mais c’est le travail de toute l’équipe fédérale dans l’union. Tout n’a pas été toujours rose, c’est normal aussi car quand on a une méga fédération. Nous sommes l’une des fédérations les plus importantes en nombre de membres avec près de 400, tout ne peut pas être sur un fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas, mais tout le monde a tiré dans le même sens. C’est pourquoi nous sommes arrivés à ces résultats probants. C’est sur ça qu’il faudrait se fixer. Installer un débat sur des candidatures ou des élections, ce serait nous détourner de l’essentiel. Il n’y a pas de d’inquiétude à avoir, je pourrais m’adresser à qui de droit le moment venu, ceux qui m’ont confié leur mandat pour leur dire. Ce sera aux alentours de l’assemblée élective de 2021. »

« Un plaisir que certains pensent que je dois continuer le travail »

« Ça me fait plaisir que certains pensent que je dois continuer le travail. Je crois aussi que nous sommes dans la continuité. Chacun a une durée de vie sur terre et au niveau de ses fonctions, l’essentiel est de travail chaque jour comme si on devait être la pour l’éternité, afin de servir la communauté. Tout en ayant en tête qu’on peut partir à tout moment. Je suis rentré dans cette maison de la présidence de la FSF avec mon fagot que je n’ai jamais détaché. Il y a eu tellement de crises ou j’aurais dû partir, je me dis que je suis un miraculé. En même temps, j’ai gardé mon fagot et j’ai commencé une maison comme si je devais y rester une éternité. Rester une éternité, c’est d’y être le plus longtemps possible, mais aussi de partir tout en laissant un héritage à ceux qui suivront pour qu’ils continuent à bâtir cette maison », a conclu le président Senghor qui en est à son troisième mandat.

Mamadou Salif GUEYE