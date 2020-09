mardi 22 septembre 2020 • 136 lectures • 0 commentaires

Politique 26 mins Taille

iGFM - (Dakar) Cinq ans après sa condamnation, Karim Wade peut, à présent, être inscrit sur les listes électorales et reste parfaitement éligible. C’est ce qu’indiquent ses avocats qui interpellent les autorités.

Le Collectif des avocats de Karim Wade monte au créneau. Il informe l’opinion que depuis le 21 août 2020, le code électoral ne peut plus être invoqué par l’Etat du Sénégal pour faire obstacle à l’inscription de leur client sur les listes électorales et à sa candidature à toute élection. Ils demandent donc à l’autorités publique de d’installer leur client dans ses droits.

«Alors que la Crei, juridiction d’exception, n’était pas allée jusqu’à priver Karim Wade de ses droits civils et politiques, l’Etat du Sénégal a arbitrairement, sans aucune base légale, radié notre client des listes électorales en se prévalant de l’article L.31 du code électoral qui interdit l’inscription aux personnes condamnées. Toutefois, l’article L32 du code électoral limite cette interdiction d’inscription sur les listes à une durée de 5 ans. Ainsi, depuis le 21 Août 2020, Karim Wade devient électeur et éligible en vertu de la loi électorale et par l’expiration du délai de 5 ans suivant la décision de la Cour suprême du 20 Août 2015 qui avait rejeté son pourvoi contre l’arrêt de condamnation par la Crei», précisent-t-ils.

Le Collectif rappelle à l’État du Sénégal qu’il est tenu de se conformer strictement au respect de la Constitution et des traités internationaux qui garantissent les droits de Karim Wade. Il lui demande, donc, de «procéder, sans délai, à la réinscription de Karim Wade sur les listes électorales et réaffirme sa détermination à faire réviser son procès, comme l’exigent le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ainsi que de nombreuses organisations qui agissent pour la défense des droits de l’homme et le respect des libertés et de la démocratie au Sénégal.»