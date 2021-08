dimanche 8 août 2021 • 189 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le corps d'un pêcheur originaire du Ghana a été débarqué au port de pêche du Cap Skirring.

L'embarcation a reçu des tirs de fusil, après une course poursuite avec les gardes cotes bissau-guinéens, resneigne Le Soleil. Et dans la matinée du vendredi, l'embarcation qui avait à bord, une dizaine de pécheurs ghanéens, a alerté les autorités administratives locales, dès leur arrivée au quai de peche du Cap Skirring.



Informés, le sous-préfet de Cabrousse et le Commandant de brigade de gendarmerie de la localité se sont ren- dus sur les lieux. Ils ont réceptionné avant d'acheminer le corps sans vie du pêcheur à la morgue du Centre de santé de Oussouye. Ces gardes côtes ont acquis trois navires neufs, de type vedette pour