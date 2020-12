A travers différentes actions à savoir : 510 kits scolaires d’une valeur d’environ de 7.000.000 FCFA en faveur des élèves qui sont inscrits dans 17 écoles du département d’Oussouye. «Outre cette assistance, nous avons soutenu 600 familles en terme de produits maraichers et des aides financières d’une valeur de 50.000.000 FCFA ont été données à nos 279 salariés qui sont restés chez eux», a indiqué Birane Tamba, administrateur général du Club Med au Sénégal. Appréciant le geste de l’entreprise hôtelière, le Sous-préfet de Kabrousse a salué l’acte qui a été posé par le Club Méditerranée qui est présent dans la zone depuis 1975 et qui a décidé de procéder à un confinement ayant entrainé l’annulation de l’ensemble de ses réservations dans les pays comme le Sénégal et la Belgique.

IGFM