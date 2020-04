Cap-Skirring : Une pirogue se renverse et fait 1 mort, 1 rescapé et 2 pêcheurs portés disparus

iGFM – (Ziguinchor) – Une pirogue avec à son bord des pêcheurs établis dans la station balnéaire de Cap Skirring a chaviré aux larges des côtes du fleuve qui borde la zone touristique. Le bilan est lourd : 1 mort, 1 rescapé et 2 pêcheurs portés disparus.

Selon nos sources, l’embarcation artisanale de pêche était portée disparue depuis le mercredi dernier. Elle ne retournera à quai ce lundi avec à son bord un seul rescapé dans le naufrage. C’est un jeune garçon qui a été retrouvé à bord du navire qui était renversé.» Des pêcheurs avertis parlent de mauvaises conditions météorologiques avec en ce moment un vent fort et des vagues dangereuses qui balaient en ce moment les côtes de la station touristique et ses environs qui seraient à l’origine du drame.

«La barque a été repérée et sauvée par des pêcheurs en provenance de la Guinée-Bissau, tout comme le corps sans vie d’un des pêcheurs qui flottait du haut de la mer», a ajouté nos sources. Ces pêcheurs qui revenaient d’une partie de pêche de 15 seraient originaires de Joal. Des recherches sont entreprises par les soldats du feu et des pêcheurs pour retrouver les deux autres passagers du bord portés disparus. A Cap Skirring les langues se déchirent et chacun y va de son commentaire. Des populations qui reposent la question du non-respect du port de gilets par bon nombre de pêcheurs qui tiennent pas compte très souvent des informations livrées par les autorités de météo

IGFM