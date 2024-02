vendredi 2 février 2024 • 784 lectures • 0 commentaires

Sport 2 semaines Taille

iGFM (Yamoussoukro) Le sélectionneur de l'équipe d'Afrique du Sud, Hugo Bross, vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun, veut encore plus. Il l'a fait savoir, ce vendredi à Yamoussoukro, lors de la conférence de presse de veille de quart de finale de l'édition 2023, face au Cap-Vert.

"Nous sommes très heureux de participer à ce tournoi. Je crois que nous avons plusieurs fois joué la CAN, mais cette participation nous permet d'avoir beaucoup de confiance", a-t-il dit d'emblée devant les médias.



"Redoubler d'efforts pour se qualifier pour les demi-finales"



Le champion d'Afrique 2017 qui dirige une sélection qui a été sacrée en 1996, a par ailleurs invité ses joueurs à faire mieux pour poursuivre l'aventure. "Nous allons jouer contre le Cap-Vert une équipe qui ne ressemble pas au Cameroun, mais ils ont des joueurs qui jouent en Europe. Par conséquent, il faut redoubler d'efforts pour se qualifier pour les demi-finales", a soutenu Bross, avant d'alerter. "Ce serait une erreur de penser que nous allons avoir des étapes faciles après avoir battu le Maroc."



La confiance en soi



Tombeur du Maroc qui était considéré comme l'un des grands favoris de cette 34e édition de la CAN 2023, l'Afrique du Sud progresse grâce à la confiance. "Nous sommes confiants même si nous savons que ce sera une équipe difficile à jouer. Ce sera un match difficile, nous le savons. Mais tant que le résultat est là, le reste suit. Cela se voit le fait qu'on soit qualifié en quarts de finale."



De son côté, le joueur Evidence Makgopa, a aussi abondé dans le même sens. Nous sommes tous motivés. Et en tant que joueurs, nous voulons tous écrire les pages de l'histoire footballistique. Je pense que l'expérience de l'entraîneur en termes de participations à la CAN est importante. C'est bon de l'avoir avec nous. Ce sera déterminant", a déclaré l'avant-centre sud-africain.



Pour rappel, le quart de finale Cap-Vert-Afrique du Sud est prévu, ce samedi 03 février 2024, à 20h GMT, à Yamoussoukro.



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire)

PUBLICITÉ