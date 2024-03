lundi 11 mars 2024 • 129 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le candidat de la coalition Dethié Fall 2024 poursuit sa caravane pour vendre son projet pour le Sénégal aux Sénégalais.

L'étape de Fatick a été satisfaisante selon lui. Car, ça lui a permis de se servir dans les rangs de son ancien patron Idrissa Seck. "Le coordonnateur départemental de Rewmi de Fatick Matar Ndoumbe Diatara et la responsable départementale des femmes de Rewmi de Fatick Seynabou Sow ont rejoint notre coalition", s'est satisfait Dethié Fall.



A l'en croire, beaucoup de responsables de rewmi d'ici et de la diaspora ont décidé de travailler avec lui. Et beaucoup d'autres attendent de le rencontrer très prochainement pour rallier à sa cause.



Elhadji TALL