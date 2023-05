samedi 27 mai 2023 • 502 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Un mort et plusieurs blessés. C’est le bilan des échauffourées entre forces de l’ordre et partisans de Ousmane Sonko, hier vendredi à Kolda.

La Caravance de Ousmane Sonko a été gazée hier à Kolda. Malheureusement, un mort a été dénombré, suite aux échauffourées entre la police et les partisans du leader de Pastef.



Selon le correspondant de la Rfm dans le Fouladou, la victime a été retrouvée à terre sur le théâtre des opérations avec des blessures. Elle a été ensuite évacuée à l’hôpital régional de Kolda.



Malheureusement, Aliou Bodian, puisque c’est ainsi qu’il s’appelle, rendra l'âme. Âgé de 37 ans, marié et père d’un petit garçon, il travaillait à la Sonacos et habitait le quartier Hafia de Kolda.



Son corps est actuellement à la morgue de l’hôpital régional de Kolda.