iGFM - (Dakar) Le ministère de l’Intérieur vient de publier un communiqué de presse sur "la caravane de la liberté", déclenchée par Ousmane Sonko depuis hier vendredi.

Ousmane Sonko a déclenché sa «Caravane de la liberté» depuis vendredi. Ayant drainé de la foule dans le sud, elle a été tout de même gazée à Kolda, où un mort a été enregistré parmi les manifestants. Ce samedi, le ministère de l’intérieur a publié un communiqué de presse.



Dans ce texte, il appelle que les caravanes sont considérées comme des cortèges et sont donc soumises à l'obligation de déclaration préalable, conformément à l'article 96 du Code pénal.



«Par conséquent, le Ministre de l'Intérieur insiste sur l'impératif de respecter cette formalité et demande à tous les organisateurs de cortèges, défilés, caravanes, rassemblements de personnes et, d'une manière générale, toute manifestation sur la voie publique de s'y conformer», indique Antoine Diome, dans son document de presse publié ce samedi.



Il déclare que dans tous les cas, "les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public et la quiétude des citoyens."



