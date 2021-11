vendredi 19 novembre 2021 • 44 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Initiée par l’ARTP, la « Caravane des Consommateurs » s’est arrêtée le jeudi 18 novembre 2022 à Oussouye, terre sainte d’Aline Sitoe Diatta, puis à Mlomp.

PUBLICITÉ

La Délégation de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes a été d’abord reçue par le Roi d’Oussouye, Sa Majesté Sibilumbaye Diédhiou dans sa résidence du Bois sacré ; assisté par quelques membres de sa Cour.

PUBLICITÉ

Une occasion pour présenter l’ARTP et ses actions mais aussi les objectifs de la mission.

Sur le chemin de Cap Skiring, les équipes du Dg Abdoul LY ont fait escale à Mlomp. Là aussi, elles ont échangé avec le Roi Sibilé Sambou sur leur présence dans cette partie du Sénégal.

Dans chacune des localités, les membres de la délégation ont sollicité et obtenu des prières et bénédictions de la part des deux autorités royales pour la réussite de leur mission.

Non plus, les équipes de l’ARTP n’ont pas manqué d’aller à la rencontre des populations pour des séances de sensibilisation sur les activités et autres missions de l’Autorité.

Des flyers, des gels hydroalcooliques et des packs d’eau ont aussi été distribués sur place.

La caravane s’ébranle ce vendredi pour la région de Sédhiou avant la dernière étape prévue dans à Kolda en début de semaine prochaine.