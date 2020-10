jeudi 29 octobre 2020 • 228 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le Khalife des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour a sévèrement réagi aux caricatures du prophète et les propos tenus par le président français à ce sujet. Il invite Emanuel macron à présenter des excuses à toute la communauté musulmane.

«La célébration du mawlid est l’une des meilleures façons pour témoigner au Prophète notre joie et bonheur, lui exprimer la sincérité de notre amour qui est pour nous source de gaîté. C’est aussi notre manière de le défendre de toutes nos forces et de résister aux attaques organisées contre nos convictions et sentiments, à travers une incrimination offensante de notre Prophète, paix et salut sur lui, au nom de la liberté d’expression et de la politique du je-m’en-foutisme. Nous autres musulmans tiennent à ce que soient revisitées ces positions irresponsables, qui n’ont d’autres buts si ce n’est viser l’islam et blesser un milliard et demi d’individus à travers le monde.», a déclaré le Khalife général de tidianes.

Serigne Babacar Sy a également estimé la seule réponse qui sied, face à ce qu’il appelle une provocation horrible, est de lever haut le flambeau du message prophétique tel que nous l’avons appris de notre Maitre incontesté et guide, Mawlana . Cheikh Al Hadj Malick.

«Fidèle à l’esprit de ce message fait 4 d’humanisme mais aussi de sacralité de la vie humaine, nous condamnons les actes ignobles qui sont d’un autre âge, perpétrés, à son nom et au nom de notre religion, par des simples d’esprit, au solde de forces obscures. Nous restons convaincus, que l’horreur de la provocation née des caricatures et des déclarations irresponsables de dirigeants politiques ne sauraient justifier les actes perpétrés ces derniers jours.», a déploré Serigne babacar Sy