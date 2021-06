mardi 1 juin 2021 • 260 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) Sur la liste du Real Madrid depuis quelques heures, Carlo Ancelotti serait même devenu le favori de Florentino Pérez.

Le Real Madrid n'a pas de temps à perdre. La Cadena SER révélait ce lundi soir que Carlo Ancelotti faisait partie des options étudiées par le Real Madrid pour succéder à Zinedine Zidane. Et ce mardi midi, As confirmait les contacts téléphoniques entre les deux parties.

Marca, de son côté, assure même depuis quelques minutes que, face aux complications dans le dossier Mauricio Pochettino (le Paris SG ne veut pas négocier) et à la gourmandise d'Antonio Conte, l'Italien est devenu le favori de Florentino Pérez et ses équipes. Le quotidien sportif espagnol explique même que son arrivée pourrait être officialisée dans les toutes prochaines heures du côté de la Casa Blanca.

Un bail de trois ans l'attend

Les Merengues, après une saison blanche, ne veulent pas perdre de temps pour préparer l'avenir et, surtout, la saison 2021/22. Les Madrilènes ne veulent pas se laisser ébranler trop longtemps par la secousse provoquée par le départ de ZZ et ses circonstances.

Ils ont donc décidé de faire appel à un ancien de la maison, qui avait remporté de nombreux titres entre 2013 et 2015, notamment une Ligue des Champions, une Supercoupe d'Europe, un Mondial des Clubs et une Copa Del Rey. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Everton, Carlo Ancelotti se prépare à un incroyable come-back au Santiago Bernabéu. Cet après-midi, la Cadena Cope donne des détails concernant le futur contrat du Mister. Selon le média ibérique, Carlo Ancelotti, qui va rompre son contrat à Everton, va parapher un bail de trois années à Madrid, soit jusqu'en 2024.

Footmercato