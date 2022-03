lundi 21 mars 2022 • 415 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national de l'équipe nationale égyptienne, Carlos Queiroz, a une nouvelle fois envoyé un message encourageant, mais cette fois à ses joueurs avant les matchs de qualification pour la Coupe du monde contre le Sénégal.

Les Pharaons se sont qualifiés pour la dernière étape des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en dominant le groupe F avec 14 points récoltés en six matchs.



Le Sénégal avait à son tour mené son groupe, se qualifiant pour les éliminatoires avec 16 points après cinq victoires et un nul.



Au tour final, les deux titans s'affronteront pour l'une des cinq places de l'Afrique lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar.



Les matchs ne seront pas faciles pour les deux équipes, car une séance de tirs au but a décidé du vainqueur lors de la dernière rencontre des deux équipes lors de la finale de la CAN 2021.



"Nous comptons sur vous et nous faisons confiance"



Cependant, beaucoup pensent que le Sénégal est le favori pour décrocher la place de la Coupe du monde, surtout après son sacre continental. Ce qui est d'ailleurs logique même si le sélectionneur des Pharaons ne semble pas d'accord avec cette idée. Selon le médias égyptien, Kingfut, le technicien estime que le travail acharné et la fierté conduiront l'Égypte à l'emporter.



"Délai de livraison. Il nous a fallu un chemin long et difficile pour atteindre cette opportunité méritée. Nous connaissons certainement le défi auquel nous sommes confrontés ici. Il n'y a pas de place pour les désolés ou les lendemains", a-t-il tweeté.



"Avec du courage, un travail d'équipe intelligent et de la fierté, nous pouvons voler et rien n'est impossible. Une fois que nous devons le faire, faisons-le avec Stylish and Bravery, et rendons le "rien" possible. Nous comptons sur vous et nous vous faisons confiance. Bonne chance, les gars."



Pour rappel, à l'aller au Caire, le 25 mars, l'Egypye recevra le Sénégal avant la manche retour prévue le 29 du mois à Dakar.

PUBLICITÉ