Carlou D s’invite au débat sur le mandat de Macky : “Jamais 2 sans 3”

iGFM-(Dakar) L’artiste Carlou D a fait une belle prestation, hier, lors de la cérémonie de restitution des activités de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der).

Mais, dans la chanson dédiée au président de la République, le chanteur a laissé entendre à Macky Sall qu’il n’y a jamais 2 sans 3.

Une phrase qui a provoqué, rapporte le journal L’As des éclats de rire et une discussion de quelques minutes entre Macky Sall et le Secrétaire général de la Présidence qui se trouvait à ses côtés. Et si l’objet de la discussion portait sur la question du troisième mandat ? C’est dire…