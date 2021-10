Carte Brune CEDEAO - le Bureau National Sénégalais lance une campagne de communication...

vendredi 22 octobre 2021

iGFM - (Dakar) Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’actions 2021, le Bureau National Sénégalais de la Carte Brune CEDEAO a organisé ce Jeudi 21 Août 2021 un atelier de partage dont l’objectif est de rappeler les principes directeurs du protocole, la réforme du système et les perspectives et revisiter les Règles et procédures de gestion des sinistres Carte Brune CEDEAO, pour une meilleure compréhension des acteurs.

Prenant la parole, le représantant du Directeur des Assurances, a rappelé les objectifs visés par les Chefs d'Etats et de Gouvernement de notre espace communautaire, à travers le Protocole CEDEAO signé le 29 mai 1982 à Cotonou, en terre béninoise, objectifs qui se résument en trois grands axes que sont : ▪ permettre une libre circulation des usagers de la route pour une réelle intégration régionale, ▪ assurer aux circulation indemnisation dommages qui leur sont causés par les automobilistes non-résidents, ▪encourager le développement des échanges commerciaux et du tourisme entre les pays de l'espace communautaire.



C'est pour vous aider dans la réalisation du second objectif visé, dont la mise en œuvre vous a été confiée par les Etats signataires du Protocole CEDEAO que l'Etat du Sénégal a par arrêté numéro 08690/MEFP/DA du 17 juin 2016 rendu obligatoire la délivrance de la Carte Brune d'assurance CEDEAO à tout souscripteur d'une assurance responsabilité civile automobile au Sénégal.

C’est ainsi, que dans le cadre de son plan d’action 2021, le Bureau National Sénégalais de la carte Brune CEDEAO, a pris l’initiative d’organiser une campagne de communication, d’information et de sensibilisation envers les assurés, les partenaires, les producteurs et régleurs de sinistres pour rappeler l’arrêté ministériel rendant obligatoire la délivrance systématique de l’attestation d’assurance carte Brune.

L’importance de ces outils pour les acteurs que vous êtes, m’amène à vous inviter à tirer le maximum de profit de cette rencontre.



Publié par Harouna Fall editor