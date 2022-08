mercredi 24 août 2022 • 262 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La commission de la carte nationale de presse a informé, ce mercredi, que sur 1522 demandes reçues, seules 794 ont été validées depuis mars 2021 date à laquelle, le processus a été lancé.

Ce mercredi après-midi, à la maison de la presse, la commission avait rendez-vous avec les journalistes et techniciens des médias, pour faire passer plusieurs informations et confirmer exigible la carte nationale, à partir du 1er septembre 2022. "Depuis mars 2021, 1522 demandes ont été déposées. 1400 dossiers ont été examinés et 794 demandes sont validées. Car, elles répondent aux critères", informe le président de la Commission de carte nationale de presse, Daouda Mine. "Depuis mars 2021, 696 cartes sont distribuées, 98 sont en production", a-t-il ajouté, précisant qu'une "autre cérémonie sera organisée pour distribuer les 98 cartes qui sont actuellement en production.



Le président de la commission de la carte nationale de presse a par ailleurs indiqué que ceux ne sont pas présent à la cérémonie d'aujourd'hui, pourront se rendre au ministère de la Communication pour récupérer leurs cartes.



Insistant sur la date d'exigibilité qui reste maintenue au 1er septembre 2022, Douada Mine a rappelé les journalistes et techniciens des médias, que l'Ambassade des Etats-Unis a déjà commencé à appliquer cette règle.

