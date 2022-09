vendredi 2 septembre 2022 • 80 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria s'est exprimé, ce vendredi, en conférence de presse, sur le cas Bamba Dieng. RMC nous livre sa version.

"Il faut dire une chose. Pour ma vision du football, et qui est aussi celle de Tudor. Le président doit faire le président et le coach doit faire le coach. La seule décision qu'on a prise c'est plus un seul joueur dans sa dernière année de contrat. Jamais on n'a pris la décision d'écarter un joueur. C'est un bon joueur, il est champion d'Afrique. Mais il y a du changement et c'est au coach de faire les choix techniques, chaque match, chaque entraînement. Si ce n'était pas comme ça, ça ne fonctionnerait pas. Luis Suarez, on considérait que c'était la meilleure option pour améliorer l'effectif. On est très content avec luis Suarez.



"Dans tous les tests médicaux, nos docteurs l'ont considéré apte..."



"Sur la visite médicale de Bamba Dieng, ce sont des visions médicales différentes. Nice considère une chose, nous on considère autre chose. A l'entraînement, il a essayé de faire une talonnade et il s'est blessé au tendon c'est la seule blessure. Dans tous les tests médicaux, nos docteurs l'ont considéré apte pour la haute compétition. Les docteurs aussi du Sénégal l'ont considéré apte. Mais il y a différentes visions médicales sur le joueur.



Colère pas colère ? Non mais il y avait un accord, le joueur voulait y aller, on a trouvé un accord, mais après l'accord n'a pas été acté. Après il y a des marchés ouverts et il peut être recruté comme joker."