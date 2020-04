La commune de Keur Massar inquiète de jour en jour les autorités. Depuis quelques jours, croit le nombre de personnes personnes contaminées au covid-19. Et parmi elles, figurent des individus qui ont contracté le virus par voie communautaire. Le cas de figure le plus dangereux. Pour freiner la cadence des infections, l’autorité préfectorales a pris des mesures. Déjà, elle a décidé d’interdire tout stationnement et toute activité commerciale au carrefour de Keur Massar.

Youssouf SANE