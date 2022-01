dimanche 2 janvier 2022 • 1018 lectures • 0 commentaires

Watford ne veut pas lâcher Ismaila Sarr qui a été convoqué pour la Coupe d'Afrique des nations (Can). Hier, le club anglais a officiellement saisi la Fédération sénégalaise de footbal (Fsf) dont les responsables n'ont pas caché leur dégout dans un communiqué publié tard hier samedi. Ce dimanche, le Club anglais a fait une nouvelle sortie.

C'est connu. Watford ne veut pas laisser Ismaila Sarr aller disputer la Coupe d'Afrique des nations. Mais, les responsables de la fédérations sénégalaise de footbal ne semblent pas donner du crédit aux arguments médicaux, fournis par le club anglais. Dans un texte plaqué sur son site web, Watford indique avoir "invité la Fédération sénégalaise de football à instruire son propre chirurgien indépendant pour confirmer le diagnostic et la période de rééducation." Pour, semble-t-il, trancher le débat.



Le club explique qu'Ismaïla Sarr s'est blessé aux ligaments du genou le 20 novembre lors du match contre Manchester United et n'est plus apte à jouer pour le Watford FC depuis cette date. La formation déclare que ses responsables ont écrit à la Fédération sénégalaise de football décrivant le diagnostic clinique de la blessure d'Ismaïla et a immédiatement suivi cela en fournissant les examens IRM détaillant l'étendue de la blessure.



"Après une nouvelle consultation avec des experts médicaux, nous avons informé la Fédération d'Ismaïla du processus de réhabilitation et du calendrier probable de récupération. Au cours des 10 derniers jours, le Club a réitéré à la Fédération sénégalaise de football l'état de santé actuel du joueur et son calendrier de récupération", disent-ils dans leur texte.

