iGFM (Dakar) Le Directeur technique du Casa Sports, Demba Ramata Ndiaye va diriger l'équipe, ce dimanche, à Thiès, contre la JS Kabylie, à l'occasion du premier tour préliminaire de la ligue africaine des Champions, a informé le président du club.

"Demba Ramata sera sur le banc pour diriger l'équipe contre la JS Kabylie", a fait savoir Seydou Sané, ce vendredi matin, lors d'une conférence de presse. La raison? L'entraîneur principal Ansou Diadhiou n'a pas le diplôme de la CAF pour pourvoir coacher ses hommes lors de cette campagne africaine.



En revanche, le président du Casa a tenu à rassurer son coach titulaire. "Nous avons écrit à la CAF pour que Ansou soit sur le banc, mais c'est Demba Ramata qui va coacher l'équipe. Nous avons trouvé un moyen pour avoir une dérogation."



Interrogé sur son retour sur le banc, Demba Ramata dit ne pas être perturbé. "On a toujours travaillé la conjugaison. On a toujours travaillé la continuité, on n'a pas de problème. Je ne suis pas perturbé, je n'ai pas de pression", a soutenu le Directeur technique du club de Ziguinchor.



De son côté, Seydou Sané a lui aussi soutenu que Demba Ramata ne connaît pas la pression. "On a toujours travaillé en complicité entre Demba et Ansou. Donc, il n' a pas de pression, c'est un leader. Il avait coaché en Mauritanie (tournoi). Il a toujours été là sur le banc. Même s'il s'agit d'un match de Ligue des Champions, il n'aura pas de pression."