iGFM (Dakar) Casablanca, qui accueille ce lundi 30 mai la finale de la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies 2022 entre Al Ahly d’Egypte et le Wydad Athletic Club (WAC), est l’une des grandes villes marocaines, en plus d'être la capitale économique du Royaume et la troisième agglomération d’Afrique en terme de population après Lagos et le Caire.

Avant la découverte d’une maison blanche (Casa Branca), Casablanca était connue sous le nom d’Anfa avant que les Portugais ne la surnomme Casablanca au 16e siècle et Casa par les Marocains.



En matière économique et financière la bourse des valeurs de Casablanca (BVC) est classée troisième en Afrique après Johannesburg et le Caire et la première destination des investisseurs marocains et étrangers, 60% du tissu industriel et économique est basé à Casablanca.



Ville et Infrastructures



Casablanca est le pôle industriel par excellence abritant plusieurs industries (alimentaire, aviation, électronique, service, BTP, travaux publiques, tourisme). Casablanca est également une destination touristique par excellence grâce notamment au Complexe Mohammed V, stade officiel du Raja Club Athletic (RCA) et du Wydad Athletic Club (WAC), les deux clubs rivaux de la capitale économique.



Inauguré le 6 mars 1955, le Complexe Mohammed V a abrité plusieurs matchs et tournois d’envergure notamment les Jeux Méditerranéens, les Jeux de la Francophonie en plus de la Coupe Mohammed V et de la Coupe Hassan II.



Ce Stade, dont l’architecture a été conçue par Achel Denklatur natif de Casablanca, comportait au début des gradins latéraux en plus de la tribune d’honneur.



Sa rénovation en 1983 en marge de l’organisation au Maroc des jeux méditerranéens a permis d'y introduire la piste d’athlétisme et des loges privés.



