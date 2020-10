mercredi 7 octobre 2020 • 47 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance a ouvert une nouvelle ère dans ses actions en investissant dans le phénomène du vol de bétail qui continue de prendre des proportions inquiétantes dans le Balantacounda, dans la région de Sédhiou.

Si les chiffres continuent de faire froid dans le dos avec plus de 1000 bêtes qui ont été volées pour la seule année 2019, l’ANRAC s’est joint au combat à côtés des populations, des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité de la région.

Un atelier d’échange sur le mécanisme de lutte contre le vol de bétail, de dialogue et de coopération transfrontalière s’est tenu ce mercredi 7 octobre 2020, à la Préfecture de Goudomp sur initiative de cette l’Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance. «C’est une façon pour nous Une façon pour nous d’apporter notre expertise dans les stratégies de lutte existantes pour réduire l’ampleur du vol de bétail dans cette contrée du Balantacounda notamment le long de la frontière avec la Guinée Bissau », a laissé entendre le Directeur général de l’agence Ansou Sané. «En soutenant cette initiative, l’ANRAC ouvre une nouvelle ère dans ses interventions avec une approche visant à assurer plus d’équité territoriale dans ses actions au profit des populations de la Casamance. Pendant très longtemps, la région de Ziguinchor, épicentre du conflit armé qui a sévit durant plus de 30 années, avait été la seule à bénéficier des principales interventions. C’est la raison pour laquelle depuis 2018, nous nous sommes engagés à corriger ce déséquilibre à travers un maillage des activités dans les trois régions de la Casamance naturelle. Pour ce qui est du Balantacounda qui a subi les conséquences sociales de la crise notamment avec plus de 23 localités déplacées, l’ANRAC, en rapport avec les acteurs, a développé des mécanismes d’insertion économique pour accompagner les populations impactées par le conflit», a ajouté M. Sané.

Cette rencontre restreinte qui s’inscrit dans le cadre de celle qui a été organisée le 02 septembre 2019 où un plan d’action avait été élaboré pour lutter contre le vol de bétail dans le Balantacounda, «la question est importante et le vol de bétail est devenu crucial dans notre contré», a clamé haut et fort le représentant du maire de Goudomp Assane Seydi. Pour le président du Conseil départemental de Goudomp, «le thème qui nous réunit qui est le vol de vol de bétail menace aujourd’hui la cohésion et la stabilité dans notre zone. Nous souhaitons des solutions idoines et pérennes au grand bonheur de nos populations», a plaidé M. Bocoume. Si pour le Préfet de Goudomp Bara Vilane, l’élaboration d’action multisectorielle avait été fait le 02 septembre 2019, «depuis plusieurs décennies, le département de Goudomp est le plus touché par le vol de bétail, des vols exécutés le plus souvent par des hommes armés et qui laissent derrière eux des propriétaires endeuillés», a dévoilé M. Vilane.

