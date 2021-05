dimanche 30 mai 2021 • 137 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le réveil a été brutal ce dimanche matin pour les populations de la capitale sud du pays. L'armée sénégalaise a en effet sorti la grosse artillerie pour bombarder les bases rebelles de Kassolole placées sous le contrôle du chef rebelle César Atoute Badiate.

Des armes lourdes qui ont tonné partir de 7h30 et qui ont déchiré le ciel casamancais. Les populations étaient du coup obligées de se terrer chez elles. Des bombardements qui sont survenus quatre jours après l'attaque des rebelles du MFDC sur des agents des eaux et forêts à Koudioube et qui a occasionné la mort du civil.

L'armée depuis 7h du matin après un jalonnement fort et long sur le boulevard 54 m avec des militaires fortement armés, est partie sur le théâtre des opérations.

Pour rappel l'armée a depuis plus de cinq mois entrepris des opérations de sécurisation en Casamance devant permettre aux populations déplacées de rentrer chez elles.

IGFM