Casamance : L’armée et les eaux et forêts décrètent la fin du trafic de bois et des…

iGFM-(Dakar) L’armée et les eaux et forêts ont, depuis hier, décidé de conjuguer leurs efforts pour mettre fin aux pillages des ressources forestières dans la région sud du pays. Le Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols le Colonel-Major Baidy Ba et le Colonel Commandant de la Zone militaire N°5, le Colonel Souleymane Kandé se sont entretenus, dans les locaux du COMZONE pour définir visant à mettre définitivement fin aux pillages des ressources forestières en Casamance.

«Nous avons tenu une réunion hier avec le Colonel Commandant de la militaire N°5, le Colonel Souleymane Kandé et son staff. Cette rencontre a été pour nous, une occasion pour faire l’état des lieux sur le terrain et de peaufiner ensemble des stratégies pour mettre fin définitivement à cette coupe abusive et trafic de bois en Casamance », a révélé le Colonel-Major Baidy Ba. Le Directeur des EFCCS d’ajouter : «nous sommes aujourd’hui rassurés que grâce à cette conjugaison de nos efforts, nous allons barrer la route à ces ennemis de la nature, ces pilleurs de la forêt pour mettre fin à l’hémorragie. Il y a un engagement sans faille des autorités militaires, des hommes de troupes et l’Etat avec au premier rang le Président de la République», a ajouté M. Ba. Dans cette partie sud du pays, la forêt est dévasté et les adjectifs et les superlatifs ne manquent pas pour décrire l’ampleur du trafic du bois et ses conséquences sur l’économie régionale en particulier et nationale d’une manière générale. «Il y a une ténacité féroce des agents des Eaux et Forêts et l’Armée, les forces de défense et de sécurité pour barrer la route aux trafiquants, aux ennemis de la forêts » a soutenu le Colonel-Major Baidy Ba qui a déploré le fait que le bois coupé au Sénégal soit déporté dans les pays voisins comme la Gambie où sont installés depuis belle lurette des Chinois qui l’exportent vers d’autres pays. «Nous sommes plus que jamais déterminés car, le Sénégal ne peut plus continuer à perdre ses ressources naturelles», a conclu le Directeur des EFCCS.