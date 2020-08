Casamance : le Gouvernement américain offre des kids alimentaires et d’hygiène d’une valeur de plus de 7 millions FCFA

iGFM-(Dakar) Le gouvernement américain, dans le cadre de sa coopération avec le Sénégal a offert ce mardi 11 août 2020, des kids d’hygiènes et alimentaires aux populations de Singhère Diola et de Bissine très éprouvées par le conflit armé casamançais vieil de plus de 30 années. Un don qui est d’une valeur de 7.625.000 FCFA et qui est composé essentiellement de 6 tonnes de riz, d’un mini forage, des latrines, des matelas, des cartons de sucre et d’huile, des nattes, des bouteilles d’eau de javel…

Pour le représentant des populations des villages bénéficiaires Malamine Diédhiou, «l’année 2020 est une année d’abondance pour nos populations. Nous remercions les ONG partenaires de l’USAID en Casamance comme UR Sant/Yallah qui nous ont beaucoup aidé et appuyer dans le cadre du retour de nos populations dans leurs villages. Des populations qui ont été très éprouvées par le conflit armé casamançais vieil de plus de 30 années. Nous disons un grand merci au gouvernement américain mais aussi et surtout aux forces de défense et de sécurité qui sont toujours sur le terrain et qui poursuivre leur mission de sécurisation dans nos villages» Présente à la cérémonie de remise de ces kids alimentaire, d’hygiène, «cet acte que le gouvernement américain a posé aujourd’hui en Casamance, dans les villages de Bissine et de Singhère est signification. Il va à coup renforcer les relations d’amitiés et de fraternité entre le Sénégal et les Etats-Unis », dira Fatima Badji, représentante de la société civile, membre de la COSCPAC. Pour les populations, cet acte est un élan de solidarité de plus du gouvernement américain. «Le retour des populations de Bissine est devenu une réalité grâce à l’armée. L’action de l’Etat va se poursuivre dans ces villages éprouvés. D’ailleurs, le ministre Mansour Faye est attendu dans ces villages pour aider ces populations dont les villages ont été dévastés fortement par une exploitation illicite et abusive du bois», dira le Sous-préfet de Niaguis

IGFM