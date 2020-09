jeudi 3 septembre 2020, par Mamadou Salif

Casamance : Le MDCEST casque 40 millions de FCFA pour la prise en charge des besoins urgents des populations de Bissine

iGFM-(Dakar) Le Directeur du Programme d’urgence de modernisation des Axes et Territoires frontaliers Moussa Sow est arrivé à Ziguinchor ce jeudi 3 septembre 2020 pour mettre à la disposition des populations déplacées de l’arrondissement de Niaguis et plus particulièrement celles de Bissine, localité éprouvée par le conflit armé en Casamance, un matériel d’un coût de 40.000.000 FCFA qui leur a été affecté par le ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.

«En effet, suite à la saisine du gouverneur de Ziguinchor Guedj Diouf, le Ministre Mansour Faye et les membres du Comité de Pilotage Unique du MDCEST, sensible à la situation desdites populations ont accepté lors de la séance du 23 juillet dernier, d’affecter une enveloppe de 40.000.000 FCFA pour la prise en charge des besoins des populations déplacées de l’arrondissement de Niaguis», explique le Directeur général du PUMA Moussa Sow. «Cette enveloppe a permis à la Coordination nationale du PUMA d’acquérir plus de 4.250 tôles ondulées, 129 tonnes de ciment, 10 bâches rouleaux, 4.000 troncs de rôniers et 629 moustiquaires ainsi que la construction de quatre blocs de latrines, pour une valeur totale de 4.000.000 FCFA», a ajouté M. Sow. Mis à la disposition du gouverneur de la région, le matériel va permettre avec l’appui du génie militaire la construction d’abris pour 112 familles et contribuera, à n’en point douter, à l’amélioration des conditions de vie des populations déjà installées. Des populations qui ont magnifié ce geste de l’Etat du Sénégal avant qu’elles ne demandent l’aide des autorités afin que des écoles, des cases de santé et des routes puissent être construites dans leurs villages pour une meilleure amélioration de leurs conditions de vie.

