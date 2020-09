Les régions de Sédhiou et de Ziguinchor, sous l’égide du ministère de la communication avec TDS-SA ET LE FDSUT, ont basculé depuis ce dimanche dans la télévision numérique terrestre. Une cérémonie officielle de remise de décodeurs subventionnés par le FDSUT a eu lieu dans la salle de réunion de l’hôtel de ville de Ziguinchor. Elle a été marquée par la présence effective du ministre de la communication et de la culture Abdoulaye Diop et du député maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé. Ainsi 150 décodeurs TNT ont été offerts aux populations. Une opportunité qui a permis à ces populations surtout vulnérables des régions sud du pays d’accéder à la télévision numérique terrestre. Le basculement vers la TNT, à en croire la directrice de communication de la société de télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) Mme Mariama Sira Bompoté Diop, constitue une évolution technologique de l’audiovisuel soit, un meilleur confort visuel et d’écoute.» «Une transition qui va également permettre aux téléspectateurs sénégalais de vivre une nouvelle expérience de la télévision en bénéficiant: de la disponibilité d’un service très haut débit, d’une qualité d’image haute définition, de l’accès gratuit à au moins dix (17) chaines nationales et d’un dispositif facile d’utilisation», a ajouté Mme Mariama Sira Bompoté Diop. Pour le premier magistrat de la ville de Ziguinchor, «La télévisions doit être accessible à et ces décodeurs vont permettre à nos populations d’accéder aux services universels. 10.000 décodeurs vont inondés notre région. Sans ces décodeurs nos populations ne pourront pas accéder au numérique. Nous disons un grand merci à l’Etat», a dit Abdoulaye Baldé. Si pour le président du Conseil départemental de Ziguinchor Fiacre Coly, «le basculement vers la TNT amorcé en juin 2015, est devenu une réalité dans notre région», «avec ces décodeurs, les conditions d’écoute de nos télévisions locales seront encore meilleures pour nos populations qui vont pouvoir désormais, regarder toutes les chaines nationales de télévisions de notre pays», a laissé entendre à son tour, au nom des populations, Mme Ndéye Marie Thiam. Se félicitant de cette tournée nationale de distribution de décodeurs subventionnés aux populations vulnérables et fragiles de la Casamance naturelle, «Le basculement vers le numérique et l’équité territoriale ont toujours été une priorité pour le Président de la République Macky Sall. Aucune famille ne sera laissée à quai», a conclu le ministre de la communication et de la culture Abdoulaye Diop

IGFM