Casamance : rebondissement dans le drame de Mamatoro

iGFM-(Dakar) Le maire d’Enampore Khalifa Basséne a été entendu il y a 48 heures dans le drame survenu dans la première semaine du mois de février 20 dans le village de Mamatoro, région de Ziguinchor.

Un drame qui avait occasion la mort d’un chauffeur de camion-citerne de vidange et de son apprenti. «Outre mon audition, le chef de village de Brin et le président du collectif des camions de vidange sont également convoqués dans par la gendarmerie. Il devront s’y rendre dans les prochaines heures», a révélé hier, jeudi 13 février 20 à Brin devant la presse, l’édile d’Enampore, Khalifa Basséne. Le maire Khalifa Basséne a saisi l’occasion pour demander aux autorités judiciaires de faire tout pour que la lumière jaillisse dans cette affaire qui suscite depuis lors des interrogations. «Mort accidentelle ou meurtre», seul l’apprenti du camion-citerne Amady Badiane qui a rendu l’âme sur son lit d’hôpital il y a quelques jours seulement, à la suite d’un coma profond, pouvait édifier sur les circonstances de l’accident. En attendant d’y voir plus clair dans cette tragédie, la grève des chauffeurs des camions-citernes de vidange se poursuit à Ziguinchor au grand dam des populations. Le premier magistrat de la ville de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé interpellé, pense à initier une médiation entre les parties pour la reprise des activités. Par ailleurs, l’édile de Ziguinchor annonce une série de réalisations pour résoudre définitivement le problème de site de déversement d’ordures. Les hommes en bleu ne lâchent pas ainsi l’affaire. Ils sont plus que jamais déterminés à élucider ce qui continue de défrayer la chronique dans cette partie sud du pays. A signaler par ailleurs qu’aucune arrestation n’est pour le moment enregistrée mais, «nous souhaitons vivement que l’enquête aille jusqu’au bout pour situer les responsabilités dans cette affaire», a soutenu le maire Khalifa Basséne.

IGFM