dimanche 8 novembre 2020 • 511 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions du Sénégal a appelé cinq joueurs en renfort pour pallier la cascade de blessures, à trois jours du match aller contre la Guinée Bissau, à Thiès, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022, indique un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"Suite aux forfaits de Saliou CISS, Ousseynou BA, Keita Balde, Famara DIEDHIOU et d'Idrissa Gana GUEYE pour la double confrontation avec la Guinée Bissau (3eme et 4eme journées des éliminatoires de la CAN 2022), la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que le Sélectionneur national Aliou CISSE a appelé en renfort Naby SARR, et Sada THIOUB", annonce un communiqué de la FSF. Et d'ajouter : "Considérant les indisponibilités pour blessure de Lamine GASSAMA et d’Ibrahima MBAYE, il a également fait appel à Alpha DIONKOU et Formose MENDY de la sélection des U20", précise le communiqué de la Fédération.

L'instance renseigne par ailleurs qu'en "attendant les examens médicaux que Bingourou KAMARA passera dès son arrivée en regroupement, le gardien de but des U20 Babacar FALL est également rappelé".

Pour rappel, le regroupement pour les deux matchs (11 /11/2020 à 16H 00 à Thiès et 15 /11/2020 à 16H 00 à Bissau) a débuté ce dimanche, à Diamniadio.

Les Lions effectueront leur premier entraînement, ce lundi, au stade Lat Dior de Thiès.

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux à Thiès)