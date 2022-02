L’info a été livrée par Shebah Exploration & Production Co., qui a mis le navire en location. Le navire peut traiter jusqu'à 22 000 barils par jour, selon le site Web de la société. Il s’agit là, d’un deuxième incident majeur du genre en trois mois dans le pays.



Le navire était toujours en feu dans la journée de ce jeudi a déclaré Idris Musa, directeur général de l'Agence nationale de détection et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures.



"Du point de vue de l'environnement, nous déployons des efforts pour prévenir les dommages au-delà de la combustion actuelle du contenu du navire», a-t-il déclaré.





FPSO Trinity owned by Shebah E&P, exploded and sunk today offshore Escravos, a few hours ago#oilandgas #nigerdelta pic.twitter.com/NKnTbyapgV