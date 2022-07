dimanche 10 juillet 2022 • 480 lectures • 0 commentaires

Ce dimanche, la fête de la Tabaski va coïncider avec le premier jour de la campagne électorale des élections législatives de 2022.

La majorité des sénégalais va célébrer la Tabaski ce dimanche. «J’adresse mes meilleurs vœux de paix, de prospérité et de concorde à la communauté musulmane du Sénégal et à toute la Oumah islamique», a tweeté le président Macky Sall qui va effectuer sa prière, comme à l’accoutumée, à la Grande mosquée de Dakar.



Ce dimanche marque aussi le démarrage officiel de la Campagne électorale pour les élections législatives. Les différentes listes en compétition ont une vingtaine de jours pour séduire les sénégalais qui devront choisir leurs représentants à l’hémicycle.



Quant au temps d’antenne des candidats à la Rts, pour ce dimanche (Jour de Tabaski) ce sera sous la forme d’une déclaration, préalablement enregistrée qui sera diffusée sur la Rts. Idem pour le lundi et pour le mardi, a décidé le chef de l’Etat dans un décret publié il y a quelques jours.