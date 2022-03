mercredi 9 mars 2022 • 1391 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Président Macky Sall a donc eu une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Le président de l’Union africaine, qui en a fait l’annonce, n’a pas livré la substance de leurs échanges. Mais, la présidence russe a livré quelques axes de la conversation.

«À la demande de MacKy Sall, Vladimir Poutine a exposé les principaux aspects de l'opération militaire spéciale de protection du Donbass, en mettant l'accent sur le volet humanitaire», lit-on sur le site officiel du Kremlin, (Présidence russe).



Poutine a, selon le service de presse du Kremlin, assuré à Macky Sall, «que les militaires russes prennent toutes les mesures possibles pour l'évacuation en toute sécurité des citoyens étrangers». Des assurances certainement liées à la stigmatisation dont ont fait les ressortissants africains dans le processus d’évacuation.



Les dirigeants ont, aussi, réaffirmé l'importance d'une mise en œuvre cohérente des accords conclus lors du premier sommet Russie-Afrique, à Sotchi, en 2019 et du développement ultérieur de liens polyvalents entre la Russie et les pays africains.



«Certains thèmes de la coopération russo-sénégalaise ont également été abordés dans le cadre du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques célébré cette année», informe le Kremlin qui n'a aucunement mentionné la question du cessez-le feu évoqué par Macky Sall, ni celle des négociations, dans son texte.



«Je me réjouis de mon entretien de ce matin avec le Président Poutine en ma qualité de Président de l’Union Africaine pour solliciter un cessez-le-feu durable en Ukraine. Je salue son écoute et sa disponibilité à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit», avait indiqué le président Macky Sall sur sa page Tweeter.