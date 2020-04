« Ce n’est pas une affaire de compétence du personnel de Fann si la famille de Pape Diouf avait demandé son évacuation »

iGFM-(Dakar) Le porte parole du ministère de la Santé, Aloyse Waly Diouf affirme sur les ondes de la RFM que tout patient a un droit raison pour laquelle le président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf devait être évacué à l’extérieur sur demande de sa famille.Toutefois cela n’a pas été possible, il est décédé à Dakar ce mardi 31 Mars 2020.

» Nous respectons aussi les droits des patients, il faut noter que c’est la famille de Pape Diouf qui voulait le faire rapatrier à Nice et nous étions sur les formalités quand ce dernier a rendu l’âme. Ce n’est pas une affaire de compétence du personnel, de soins ou d’équipements. C’était juste pour respecter la volonté de sa famille » précise Dr Diouf avant de présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée et surtout au monde entier.

Pour rappel, il s’agit du premier décès lié au Coronavirus sur le sol sénégalais.

Hawa SIGNATE