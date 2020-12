samedi 12 décembre 2020 • 51 lectures • 0 commentaires

Sport 9 mins Taille

iGFM (Dakar) L'Atlético de Madrid, leader de la Liga, se déplace chez son voisin pour ce derby de la capitale espagnole. Zinedine Zidane et Diego Simeone vont sortir l'artillerie lourde.

Effectivement, João Félix et ses coéquipiers caracolent en tête du championnat. Meilleure attaque et meilleure défense de la Liga, l'équipe entraînée par le Cholo Simeone a déjà six points d'avance sur son voisin et ennemi merengue, le tout avec un match de moins. Un succès ce soir lui permettrait de prendre neuf points d'avance, et avoir potentiellement douze unités de plus que l'équipe de Zinedine Zidane en cas de victoire dans ce match en retard. De quoi prendre une sacrée avance en vue du titre, même si on n'est pas encore arrivé au tiers de la saison.

Des équipes quasi au complet

Pour ce choc, Zinedine Zidane va pouvoir sortir l'artillerie lourde et ne sera privé que d'Eden Hazard. Il retrouvera notamment sa défense titulaire devant Courtois : Mendy, Ramos, Varane et Carvajal. L'entrejeu sera composé du trio Casemiro-Kroos-Modric. Devant, Vinicius Junior et Lucas Vazquez accompagneront Karim Benzema pour faire mal à la solide défense de l'Atlético.

En face, Diego Simeone comptera sur Oblak, alors que Felipe prendra la place du blessé Giménez dans la défense, avec Savic. Trippier et Mario Hermoso animeront les flancs. Le duo Koke-Saul sera là au milieu, avec Carrasco et l'ancien Merengue Marcos Llorente pour faire mal sur les côtés notamment. Devant, João Félix devra créer le jeu et servir Luis Suarez.